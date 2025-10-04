Immortalità in laboratorio | la nuova frontiera delle biotecnologie

È uno scambio di battute che ha fatto il giro del mondo, quello tra Vladimir Putin e Xi Jinping lo scorso 3 settembre a Pechino. «La biotecnologia progredisce di continuo», ha detto Putin. «Gli organi umani possono essere ripetutamente trapiantati. Più a lungo vivi, più giovane diventi. Si può persino raggiungere l'immortalità». E Xi Jinping ha risposto: «In questo secolo, si prevede che le persone possano vivere fino a 150 anni». L'ingenuità solo apparente di queste affermazioni ha portato molti a congetturare diverse interpretazioni, dalle più pragmatiche alle più speculative: come se i due leader volessero sagacemente alludere ad altro.

