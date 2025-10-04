Il vice sindaco Mauro Torresi ne fa una battaglia anche educativa, è ormai un impegno personale quello di far capire ai giovani della città e del territorio che le scale mobili, così come gli ascensori pubblici, non sono a disposizione per danneggiamenti e azioni di vandalismo. Torna a dirlo Torresi, con le nuove immagini delle telecamere che mostrano una ragazza azionare il freno delle scale mobili di via delle Mura, girandosi poi a guardare l’effetto che fa. Il risultato è che la scala mobile si blocca, spesso per diverso tempo, il servizio si interrompe, serve l’intervento di un tecnico, dello stesso assessore o della polizia municipale: "E’ una cosa veramente assurda, spiega Torresi, vorrei capire il senso di bloccare l’impianto o di provare a danneggiarlo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Immortalata dalle telecamere mentre blocca le scale mobili. Torresi: "Basta, ora le multe"