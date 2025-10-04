Immobiliare | settimana positiva in Borsa spiccano le società italiane

Settimana positiva per il settore immobiliare in Borsa, che fa meglio dei listini azionari in generale. Sul sentiment degli investitori non ha pesato l’entrata del governo USA shutdown, mentre si aspetta l’imminente avvio della stagione dei risultati societari per avere informazioni sullo stato di salute delle imprese e dell’economia. L’andamento del settore in Borsa. Il settore immobiliare ha vissuto una settimana positiva a livello europeo, con l’indice Stoxx 600 Real Estate che ha registrato un aumento dell’1,7%, restando comunque indietro rispetto al +2,7% dello Stoxx Europe 600. Una performance migliore è stata messa a segno dall’Italia, dove l’indice FTSE Italia All Share Real Estate ha mostrato un andamento in aumento del 6% su base settimanale, meglio di quello dell’indice FTSE MIB (+2,3%). 🔗 Leggi su Quifinanza.it

