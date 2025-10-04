Imbrattano muri poi entrano in un bar scudo all' arrivo della polizia | 13 arresti

Una segnalazione per la presenza di un gruppo di persone notato a imbrattare alcuni muri in strada. E 13 arresti, all'alba. È il bilancio di un intervento effettuato dalle volanti della questura in città, nella nottata tra venerdì 3 e sabato 4 ottobre. Poco prima delle quattro alla centrale. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: imbrattano - muri

Degrado a Foggia, 'ultras' del Wydad Casablanca imbrattano i muri del quartiere Ferrovia

https://www.primapaginacastelvetrano.it/imbrattano-i-muri-del-giardino-segreto-a-gibellina-denunciati - facebook.com Vai su Facebook

Colpiscono le immagini dei nostri agenti costretti a intervenire contro l’onda di violenza dei ProPal che inondano le stazioni, lanciano sassi e oggetti contro i poliziotti, sfondano i cancelli,imbrattano i muri, occupano le strade…questi sono i PACIFINTI che spall - X Vai su X

Imbrattano muri poi entrano in un bar, "scudo" all'arrivo della polizia: 13 arresti - In manette sono finiti 7 uomini e 6 donne: l'episodio all'alba in viale Tunisia dove sono intervenute diverse volanti della questura. Da milanotoday.it