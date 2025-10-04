Imbrattano muri poi entrano in un bar scudo all' arrivo della polizia | 13 arresti

Milanotoday.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una segnalazione per la presenza di un gruppo di persone notato a imbrattare alcuni muri in strada. E 13 arresti, all'alba.  È il bilancio di un intervento effettuato dalle volanti della questura in città, nella nottata tra venerdì 3 e sabato 4 ottobre.  Poco prima delle quattro alla centrale. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: imbrattano - muri

Degrado a Foggia, 'ultras' del Wydad Casablanca imbrattano i muri del quartiere Ferrovia

imbrattano muri entrano barImbrattano muri poi entrano in un bar, "scudo" all'arrivo della polizia: 13 arresti - In manette sono finiti 7 uomini e 6 donne: l'episodio all'alba in viale Tunisia dove sono intervenute diverse volanti della questura. Da milanotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Imbrattano Muri Entrano Bar