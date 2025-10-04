Imbrattano muri e aggrediscono agenti della polizia | arrestati 13 ragazzi

A Milano tredici ragazzi sono stati arrestati perché accusati di aver aggredito alcuni poliziotti dopo che sono intervenuti a seguito di una segnalazione: alcuni dei giovani sono stati visti imbrattare alcuni muri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: imbrattano - muri

Degrado a Foggia, 'ultras' del Wydad Casablanca imbrattano i muri del quartiere Ferrovia

Imbrattano muri poi entrano in un bar, "scudo" all'arrivo della polizia: 13 arresti

Imbrattano muri poi entrano in un bar, "scudo" all'arrivo della polizia: 13 arresti https://ift.tt/pQFlmgu - X Vai su X

https://www.primapaginacastelvetrano.it/imbrattano-i-muri-del-giardino-segreto-a-gibellina-denunciati - facebook.com Vai su Facebook

Imbrattano muri e aggrediscono polizia a Milano, 13 arresti - Tredici persone, quasi tutti ragazzi e ragazze tra i 20 e i 30 anni, italiani di seconda generazione, sono stati arrestati la scorsa notte a Milano per aver aggredito le forze dell'ordine. Lo riporta msn.com

Viale Tunisia, intervengono per impedire imbrattamento muri: agenti aggrediti da 13 persone - Milano, l’intervento intorno alle 4 di notte: nei guai un gruppo di ragazzi e ragazze tra i 20 e i 30 anni. Da msn.com