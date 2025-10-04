Imam Catania | Ferma condanna per i bombardamenti su Gaza

"Condanna ferma e senza compromessi degli attacchi su Gaza. Oggi la nostra umanità è messa a dura prova. Con profondo dolore e sdegno assistiamo ancora una volta ai bombardamenti su Gaza, nonostante la notizia che Hamas abbia accettato la proposta di cessate il fuoco secondo il piano del. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Da Catania l'appello interreligioso di arcivescovo e Imam: «A Gaza e in Ucraina tornino pace e rispetto della dignità umana» - Entrambi sottolineano la necessità della preghiera e del dialogo tra i popoli in questo momento difficile nel panorama internazionale ... Come scrive lasicilia.it