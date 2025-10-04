Ilary Blasi torna ad Amici come giudice di canto La gaffe con Maria De Filippi

Ilary Blasi torna ad Amici. L’ex moglie di Francesco Totti è stata chiamata da Maria De Filippi a ricoprire il ruolo di giudice di canto nella seconda puntata del pomeridiano della nuova edizione del talent show. Un incarico già rivestito lo scorso anno e che aveva suscitato polemiche per via del background della conduttrice romana. Non proprio da musicista esperta. A far chiacchierare ora è la gaffe commessa da Ilary dopo la registrazione e che prova ancora una volta la sua bonaria sbadataggine, che da sempre divide il pubblico. Ilary Blasi ad Amici, la gaffe con Maria De Filippi. Ilary Blasi ha pubblicato tra le storie Instagram due scatti inediti della sua partecipazione ad Amici, registrata lo scorso giovedì. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ilary Blasi torna ad Amici come giudice di canto. La gaffe con Maria De Filippi

In questa notizia si parla di: ilary - blasi

