"Assolutamente no". La risposta è lapidaria, e non lascia nemmeno lo spazio per far passare un coriandolo piegato in quattro. É vero che in politica non esistono posizioni immutabili, ma quell’avverbio che rafforza la negazione è chiaro. E così, benché il suo nome ormai rimbalzi da destra e da sinistra, e sia uscito in un’ipotetica rosa dei possibili candidati alla successione di Del Ghingaro, poiché forte da riconciliare le anime inquiete della maggioranza, Marialina Marcucci, a domanda della cronista, risponde di non avere alcuna intensione di candidarsi a sindaco di Viareggio. "Assolutamente". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il vortice delle candidature. Anche Marcucci in corsa?: "Io? Assolutamente no"