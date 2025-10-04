IL VIDEO | Taglio del nastro per la nuova ciclopedonale che collega Borgo delle Rose a Borello

Cesenatoday.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con una camminata aperta a tutti, è stata inaugurata sabato mattina la nuova pista ciclopedonale che collega Borgo delle Rose a Borello lungo la via Linaro per una estensione complessiva di circa 700 metri. Corrispondente a un investimento di 380 mila euro, questa nuova infrastruttura va ad. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: taglio - nastro

Fiumicino, taglio del nastro per la “Spiaggia per tutti”

Parco della Rimembranza al taglio del nastro

Taglio del nastro per il banco alimentare di Alfonsine: aiuterà le persone in difficoltà

Un viaggio gustoso tra le isole gastronomiche, la tradizione del taglio del nastro del festival del cibo di strada - Non poteva mancare la tradizione del taglio del nastro per uno degli appuntamenti clou dell'autunno cesenate. Come scrive cesenatoday.it

Taglio del nastro per nuova sede di Deloitte su lungomare Bari - E' stata inaugurata, con il tradizionale taglio del nastro, la nuova sede di Deloitte a Bari. Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Video Taglio Nastro Nuova