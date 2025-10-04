IL VIDEO | Taglio del nastro per la nuova ciclopedonale che collega Borgo delle Rose a Borello
Con una camminata aperta a tutti, è stata inaugurata sabato mattina la nuova pista ciclopedonale che collega Borgo delle Rose a Borello lungo la via Linaro per una estensione complessiva di circa 700 metri. Corrispondente a un investimento di 380 mila euro, questa nuova infrastruttura va ad. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
