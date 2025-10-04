AGI - Non riesce a sbloccarsi l' Hellas Verona che si conferma come uno dei peggiori attacchi della Serie A (due gol segnati) e perde 1-0 in casa contro il Sassuolo. Primo tempo: portieri protagonisti. La vittoria continua a sfuggire agli uomini di Paolo Zanetti, che pure partono molto meglio nel match del Bentegodi. Giovane e Orban sono decisamente ispirati, così come Serdar che troneggia a centrocampo: gran tiro dell'ex Hertha e Muric devia in corner. Rispondono subito i neroverdi che, senza l'indisponibile Berardi ( Volpato al suo posto), si appoggiano a Pinamonti: Frese e Nelsson gli evitano due potenziali reti a botta sicura. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Il Verona cade in casa, il Sassuolo ringrazia Pinamonti e vince 1-0