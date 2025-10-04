Il Trofeo Enduro Ktm nel ricordo di Meoni

Lanazione.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CASTIGLION FIORENTINO Un fine settimana all’insegna dei motori e del grande spettacolo sportivo a Castiglion Fiorentino. Oggi, a partire dalle ore 8.30, Piazzale Garibaldi diventerà la cornice della partenza della quarta e quinta prova del Campionato Nazionale Trofeo Enduro KTM 2025. Saranno 350 i piloti al via, tre per ogni minuto, in un lungo serpentone che animerà la città per oltre due ore. A dare il via alla manifestazione sarà direttamente il sindaco Mario Agnelli, che impugnerà la bandiera a scacchi. Il percorso di gara misura 52 chilometri da ripetere per tre volte, con due prove speciali di 3,5 e 4 chilometri e con il fascino di un cross-test a Todiolo e di un enduro test a Partini-Cippo Meoni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

il trofeo enduro ktm nel ricordo di meoni

© Lanazione.it - Il Trofeo Enduro Ktm nel ricordo di Meoni

In questa notizia si parla di: trofeo - enduro

Trofeo enduro ktm 2025: a Castiglion Fiorentino grande festa per l’ultima tappa del ventennale

trofeo enduro ktm ricordoIl Trofeo Enduro Ktm nel ricordo di Meoni - CASTIGLION FIORENTINO Un fine settimana all’insegna dei motori e del grande spettacolo sportivo a Castiglion Fiorentino. Si legge su lanazione.it

trofeo enduro ktm ricordoTrofeo enduro ktm 2025: a Castiglion Fiorentino grande festa per l’ultima tappa del ventennale - Castiglion Fiorentino accoglie il gran finale con due giornate di gara che vedranno 350 piloti sfidarsi sul filo dei centesimi in puro stile READY TO RACE ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Trofeo Enduro Ktm Ricordo