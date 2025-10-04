il trofeo enduro ktm nel ricordo di meoni

CASTIGLION FIORENTINO Un fine settimana all’insegna dei motori e del grande spettacolo sportivo a Castiglion Fiorentino. Oggi, a partire dalle ore 8.30, Piazzale Garibaldi diventerà la cornice della partenza della quarta e quinta prova del Campionato Nazionale Trofeo Enduro KTM 2025. Saranno 350 i piloti al via, tre per ogni minuto, in un lungo serpentone che animerà la città per oltre due ore. A dare il via alla manifestazione sarà direttamente il sindaco Mario Agnelli, che impugnerà la bandiera a scacchi. Il percorso di gara misura 52 chilometri da ripetere per tre volte, con due prove speciali di 3,5 e 4 chilometri e con il fascino di un cross-test a Todiolo e di un enduro test a Partini-Cippo Meoni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

