Reggio Emilia, 4 ottobre 2025 – "Conta solo la pace. Albanese? Ritengo sia stato corretto conferirle il Primo Tricolore per riconoscere l'impegno sui diritti umani e il rispetto del diritto internazionale. Ringrazio chi mi ha testimoniato vicinanza e comprendo chi dissente dalle mie parole, ma non cerco scontri né rivendicazioni". Bufera Albanese, crisi maggioranza. Sindaco e staff sotto accusa: "Verifica politica sul mandato" Il sindaco Marco Massari torna a parlare, tramite una nota stampa, del casus belli di domenica scorsa al Valli, dove è stato fischiato dalla platea dopo aver indicato come condizione necessaria per la pace la liberazione gli ostaggi israeliani e ricordando l'attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre 2023, scatenando la reazione della stessa relatrice speciale Onu per le terre palestinesi occupate ("Il sindaco ha sbagliato, ha detto una cosa non vera.

© Ilrestodelcarlino.it - Il Tricolore ad Albanese, Massari: “Glielo ridarei”. La relatrice si scusa: “Dovevo proteggerlo”