Il Torino butta via la vittoria 3-3 all' Olimpico con la Lazio

AGI - La Lazio non riesce a dare continuità alla vittoria di Genova: la pazza sfida dell'Olimpico contro il Torino di Baroni, infatti, termina per 3-3 dopo un finale infuocato in cui il pareggio definitivo arriva al 103' con un rigore di Cataldi dopo una rissa in campo. Al tecnico granata, al ritorno da ex in quello che fino a pochi mesi fa era il suo stadio, non riesce il colpaccio ma torna a fare punti dopo due sconfitte di fila. Scelte forzate per Sarri, che dopo Marusic e Pellegrini perde anche Zaccagni: al loro posto, ecco Hysaj, Tavares e Dia. Nel Torino, invece, prima da titolare in campionato per Tameze. 🔗 Leggi su Agi.it

