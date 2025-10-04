Il TIR cambia di nuovo nome e sfida IRC e CIAR

Tuttorally.news | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dalla struttura si intuisce perfettamente che questo campionato vuole diventare l’ammazza IRC (di conseguenza si intuisce che non c’è ancora pace tra Automobile Club organizzatori e promotore federale verso gli organizzatori e i promotori privati), visto che ne copia la formula, senza però avere ciò che hanno gli organizzatori dell’International Rally Cup. A cosa serve . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cambia - nuovo

Nuovo aggiornamento di world of warcraft cambia il dibattito con final fantasy xiv

Nuovo tipo di diabete giovanile scoperto in Africa, la conferma che cambia la storia in un maxi studio

Nuovo tipo di diabete giovanile scoperto in Africa, la conferma che cambia la storia in un maxi studio

Cerca Video su questo argomento: Tir Cambia Nuovo Nome