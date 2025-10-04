Il Tesoro Usa prepara una moneta con il volto di Trump ma una sua legge lo vieta
Il governo degli Stati Uniti starebbe valutando l’emissione di monete commemorative raffiguranti il presidente Donald Trump in occasione del 250esimo anniversario dell’indipendenza. Secondo alcuni schizzi pubblicati su X e ripubblicati dal capo del Dipartimento del Tesoro Brandon Beach, le monete da un dollaro potrebbero raffigurare Trump di profilo, incorniciato dalla parola Liberty in lettere maiuscole. Un’altra figura mostra il presidente con il pugno destro alzato davanti a una bandiera americana, circondato dalle parole “FIGHT FIGHT FIGHT”. Un esplicito riferimento alla sua reazione al tentato omicidio durante la campagna presidenziale nel luglio 2024. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: tesoro - prepara
Fiera del formaggio di Fossa, un tesoro sottoterra. Sogliano prepara l’edizione numero 50
Manovra, il Tesoro si prepara al confronto con l’opposizione
IL SOLE 24 ORE * MONDO: «USA, TESORO PREPARA MONETA CON VOLTO TRUMP E PUGNO ALZATO» - X Vai su X
[ PREPARA LE SCARPE DA CORSA Torna il Geocaching Cronos! ] Domenica 5 ottobre ci sarà la nuova edizione dell’incredibile caccia al tesoro a livello NAZIONALE di Cronos Escape Room! Preparati a sfidare gli altri giocatori della tua città: riuscirai a tr - facebook.com Vai su Facebook
Usa, Tesoro prepara moneta con volto Trump e pugno alzato - In un post sui social, rilanciato dal segretario al Tesoro Scott Bessent, il tesoriere degli Stati Uniti Brandon Beach ha condiviso le prime bozze della moneta ... Riporta ilsole24ore.com
Il Tesoro Usa prepara una moneta con il volto di Trump (ma una sua legge lo vieta) - Le immagini condivise su X dal capo del dipartimento del Tesoro L'articolo Il Tesoro Usa prepara una moneta con il volto di Trump (ma una sua legge lo vieta) proviene da Open. Come scrive msn.com