Il tennis chirurgico di Sinner | Altmaier spazzato via a Shanghai
Jannik Sinner e Daniel Altmaier Jannik Sinner non delude e, all’esordio nel Masters 1000 di Shanghai, regola con autorità il tedesco Daniel Altmaier. Un punteggio netto, un doppio 6-4, ha sancito in poco più di un’ora e mezza di gioco il passaggio del turno per l’azzurro, attuale numero 4 del ranking ATP. Una vittoria che non è stata solo questione di superiorità tecnica, ma anche di una reazione mentale che ha ribaltato i ricordi dell’ultimo, amaro, confronto al Roland Garros. Il match, infatti, riproponeva la sfida che, pochi mesi fa a Parigi, aveva visto Sinner uscire sconfitto. Stavolta, però, script completamente ribaltato. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
In questa notizia si parla di: tennis - chirurgico
