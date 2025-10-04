Il tempo stringe? Allora fusilloni con pesto rosso
Quando il tempo stringe, ma la voglia di un piatto vibrante e saporito è grande, questa ricetta è la tua salvezza. In soli 15 minuti, porterai in tavola un primo piatto dal successo garantito: i Fusilloni con pesto rosso, un’esplosione di sapori mediterranei. Cosa ti serve (per un pesto da urlo). Fusilloni: 260 grammi. Pomodori: 2, per una base ricca e solare.. Pistacchi: 35 grammi, per una nota croccante e inaspettata.. Filetti di acciughe: 4, che regaleranno una profondità di gusto irresistibile.. Basilico: 10 foglie profumatissime.. Parmigiano: 40 grammi, per la cremosità e la sapidità.. Olio extra vergine d’oliva (EVO): 40 grammi. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
