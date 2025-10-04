Il team del Bufalini porta in Europa le tecniche sulle fistole arterovenose
Un nuovo contributo per il trattamento delle patologie vascolari cerebrali attraverso approcci chirurgici mini-invasivi arriva dall’ Unità Operativa di Neurochirurgia dell’ ospedale Bufalini di Cesena. Il team del reparto cesenate, diretto dal dottor Luigino Tosatto, porterà al Congresso Europeo di Neurochirurgia in programma a Vienna da domani a giovedì, i dati preliminari sull’applicazione di una tecnica innovativa e minimamente invasiva per il trattamento delle fistole arterovenose durali etmoidali, rare anomalie vascolari che si verificano all’interno del cranio e che possono portare anche a gravi emorragie cerebrali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Nel team Giacomo Musone, Marco Franchini, Matteo Ivaldi e Davide Vignone
