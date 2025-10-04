Il supermercato con 40 anni di storia si rinnova | all' interno arriva anche una piadineria
Si è tenuta oggi, sabato, l’inaugurazione del supermercato Coop di Ravenna Gallery, in via Gramsci, completamente rinnovato dopo i lavori di restyling avviati a inizio settembre e condotti a negozio aperto. Coop Alleanza 3.0 crede in questo progetto, in cui ha investito oltre 200mila euro.Lo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
