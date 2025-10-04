il successo delle creative moda e talento in passerella

Grande successo per la sfilata di moda delle sarte ‘ Le creative ’ che si è svolta nella chiesa di Maria Mediatrice della Covetta. Il pubblico è rimasto incantato dalle collezioni sfilate in passerella, tutte confezionate a mano da dieci sarte stiliste, e per l’occasione anche modelle. La sfilata è stata un tributo a Lina Ceccarelli, la sarta di 89 che da 11 anni insegna a queste dieci donne i segreti del mestiere. Clou del defilé il finale con gli abiti da sposa accompagnati da canzoni di Adele di Nora Jones cantate dal vivo. Non solo moda però, nella sfilata delle Creative c’è stato anche un momento dedicato alla lotta conto la violenza di genere, con una modella in abito da sposa che ha sfilato con un paio di scarpe rosse in mano sullo sfondo della canzone ‘Donna’ di Mia Martini anche questa cantata dal vivo da Elsa Appolloni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

