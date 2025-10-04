Il solare termico a 91% d’efficienza rischia di emigrare dall’Italia

Un successo da Guinness, nato in Italia, rischia di traslocare all’estero: la piattaforma solare termica a concentrazione sviluppata da Greenetica Distribution non trova le risorse che merita nel Paese d’origine e valuta di cedere i propri brevetti a chi saprà valorizzarli. Quando l’innovazione parla italiano e il mondo ascolta Il percorso che ha condotto al . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it