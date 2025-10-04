Il solare termico a 91% d’efficienza rischia di emigrare dall’Italia

Sbircialanotizia.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un successo da Guinness, nato in Italia, rischia di traslocare all’estero: la piattaforma solare termica a concentrazione sviluppata da Greenetica Distribution non trova le risorse che merita nel Paese d’origine e valuta di cedere i propri brevetti a chi saprà valorizzarli. Quando l’innovazione parla italiano e il mondo ascolta Il percorso che ha condotto al . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: solare - termico

Conviene installare un impianto fotovoltaico o solare termico?

Impianto solare termico per la produzione di acqua calda - Il solare termico è una tecnologia che sfrutta l'intensità della radiazione solare per produrre, quindi risparmiare, energia senza emettere “rifiuti inquinanti” come l’Anidride carbonica, ... Come scrive edilportale.com

Conviene installare un impianto fotovoltaico o solare termico? - Domanda che in molti si pongono, tentando di ridurre i costi in bolletta ma anche per far fronte al cambiamento climatico e ai rincari ... quifinanza.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Solare Termico 91 D8217efficienza