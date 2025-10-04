Il sogno proibito di Shaila Gatta | la confessione in diretta

Shaila Gatta svela la sua delusione per l’esclusione da Tale e Quale Show e confida il suo poù grande sogno di salire sul palco più ambito d’Italia. Ecco cosa ha rivelato l’ex Gieffina Stai per scoprire un retroscena che non ti aspetti: cosa sogna davvero Shaila Gatta dopo il Grande Fratello? Dopo aver brillato sotto i riflettori del reality più spiato d’Italia, Shaila Gatta ha svelato ai suoi fan un’amara delusione: è stata scartata ai provini di Tale e Quale Show. Lo ha raccontato in una diretta Instagram, con il cuore in mano e senza filtri. Aveva studiato, si era preparata con impegno, eppure il posto è andato a qualcun altro, compresa la sua ex compagna d’avventura Pamela Petrarolo. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

Shaila Gatta dopo essere stata scartata a Tale e Quale show, rivela il suo grande sogno

La ballerina romana, Shaila Gatta, tra le protagoniste dell'ultima edizione del Grande Fratello, ha confessato il sogno di tornare ad Amici e il desiderio di Ballando con le Stelle.

