Il sistema di intelligence sottomarino russo che minaccia i cavi subacquei dell’Europa
Salta la luce. Prendi il telefono per accendere la torcia e ti accorgi che non funzionano né internet né le telefonate. Guardi fuori, ed è blackout ovunque. A nessuno va più il cellulare: nessun segnale. Se solo potessi accendere il televisore o aprire un sito di informazione, scopriresti che non solo il tuo quartiere, ma quasi l’intera nazione è al buio; tutte le comunicazioni interrotte. Questo è quello che potrebbe accadere se un improvviso attacco russo ben assestato distruggesse i cavi sottomarini che trasportano energia, elettricità, dati, comunicazioni digitali e militari; i tubi in cui scorre gas: un colpo al sistema nervoso che manderebbe in paralisi il Paese. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
