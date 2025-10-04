Il sindaco Manfredi | Entro due anni una casa per gli abitanti delle Vele

"Abbiamo abbattuto le vele di Scampia, che erano il simbolo del male. Prima quel problema non voleva mai risolverlo nessuno, e noi in 3 mesi, parlando con le persone, abbiamo raggiunto un accordo. Le persone non si spostano con la forza pubblica, ma con le parole. Alla fine se ne sono andati. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

