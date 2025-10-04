Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri al Fanpage Rumore Festival | Così l'AI cambierà la città
Il direttore di Fanpage.it Francesco Cancellato ha intervistato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri all'apertura del Rumore Festival 2025 in programma il 4 e 5 ottobre all'Acquario romano. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: sindaco - roma
La vendita di San Siro, l’allarme del sindaco: “Europei, Milano a zero. Roma avrà due stadi”
Roma nel caos: il sindaco Gualtieri non spende i soldi per il Giubileo, lavori in ritardo e nuova ordinanza
'Cesena chiama Roma', Fratelli d'Italia: "Becera propaganda, sindaco in perenne campagna elettorale"
È appena arrivato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Ci prepariamo al primo panel della giornata col direttore @fcancellato ! #rumore2025 - X Vai su X
Questa mattina a #Civitavecchia ho rappresentato la Città metropolitana di Roma Capitale e il Sindaco, Roberto Gualtieri alla cerimonia di avvicendamento al comando nella carica di Direttore Marittimo e Comandante del Porto di Civitavecchia fra il Capitano - facebook.com Vai su Facebook
Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri al Fanpage Rumore Festival: “Così l’AI cambierà la città” - it Francesco Cancellato ha intervistato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri all'apertura del Rumore Festival 2025 in programma ... Scrive fanpage.it
Mocci-Peschiaroli (FI): “Gualtieri visita Tor di Quinto, basta passerelle” - "Apprendiamo dai social che ieri sera il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha effettuato un sopralluogo in Viale di Tor di Quinto insieme al Presidente ... Segnala vignaclarablog.it