Il Sindacato autonomo polizia ricorda Rotta e Demenego e attende la messa in sicurezza della questura

Triesteprima.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Il Sindacato autonomo polizia San Fvg non dimentica il criminale assassinio di Pierluigi Rotta e Matteo Demenego avvenuto all’interno della “casa dei Poliziotti”, la questura di Trieste, il 4 ottobre del 2019. Sono passati 6 anni da quel tragico pomeriggio, che aveva colpito le coscienze della. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sindacato - autonomo

Oltre 20mila persone attese per "La Notte dei serpenti", ma sulla sicurezza il Sindacato autonomo di polizia lancia l'allarme

sindacato autonomo polizia ricordaLa scomparsa di Enrico Ragosa, una leggenda del Corpo - Il Sindacato Autonomo  Polizia Penitenziaria esprime profondo cordoglio per la scomparsa del Generale Enrico Ragosa, già leggendario Generale del glorioso Corpo degli Agenti di Custodia e poi Dirigent ... Scrive poliziapenitenziaria.it

Imperia, Imperia 2, Trieste, Reggio Emilia, Ancona, Piacenza, Genova, Cairo Montenotte, Ancona 2 - Imperia: Una delegazione del Sappe di Imperia e Sanremo incontra il Prefetto Giaccari Il 17 Settembre 2025, una delegazione del SAPPe, Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, formata dal segretario ... Come scrive poliziapenitenziaria.it

Cerca Video su questo argomento: Sindacato Autonomo Polizia Ricorda