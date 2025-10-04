Il Sindacato autonomo polizia ricorda Rotta e Demenego e attende la messa in sicurezza della questura

“Il Sindacato autonomo polizia San Fvg non dimentica il criminale assassinio di Pierluigi Rotta e Matteo Demenego avvenuto all’interno della “casa dei Poliziotti”, la questura di Trieste, il 4 ottobre del 2019. Sono passati 6 anni da quel tragico pomeriggio, che aveva colpito le coscienze della. 🔗 Leggi su Triesteprima.it