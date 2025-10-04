Il silenzio sulla Palestina ha ucciso il rap? Rispetto Ghali perché si è esposto prima degli altri Si è sempre sentito straniero nel suo Paese Ma su Gaza siamo tutti d’accordo | parla Fabri Fibra
Fabri Fibra è una delle star del cast della quarta edizione dell’evento Red Bull 64 Bars Live, che da Napoli si è spostato a Roma e precisamente ai piedi del “Serpentone” di Corviale. Abbiamo incontrato l’artista nel backstage. “Il vostro silenzio ha ucciso il rap. Chi non dice un ca**o sulla Palestina non può definirsi parte di questo genere” è il commento di Ghali in queste ore. Artie5ive e Guè si sono esposti, rispondendo che non bisogna essere divisivi e, in particolare, il secondo ha dimostrato di aver supportato le vittime della guerra a Gaza con donazioni. “Quello che sta avvenendo, la partecipazione di così tanta gente da giorni, è un qualcosa prende una piega alla quale assistiamo tutti che è rilevante ”, ci ha spiegato Fabri Fibra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
