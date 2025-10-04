C’è curiosità per il derby lombardo fra Atalanta e Como che si giocherà stasera alle 20,45 alla New Balance Arena. Le due squadre devono fare punti per rimanere nella zona medio-alta di classifica, ma hanno tutte e due problemi di formazione. I lariani saranno senza gli infortunati Sergi Roberto (ne avrà almeno per un paio di mesi), Diao e Dossena e senza gli squalificati Rodriguez e Fabregas. "Abbiamo costruito una rosa performante - dice il ds Carloalberto Ludi, ieri in conferenza al posto di Fabregas - e ci sono diverse soluzioni di formazione. L’Atalanta è una squadra che gioca in Champions e per noi è un banco di prova stimolante, anche loro hanno diverse assenze, ma sopperiranno con facilità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il silenzio di Fabregas. Il Como senza Cesc. Ludi punge gli arbitri