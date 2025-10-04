Il senatore del Pd Verini | Errore bloccare l' Italia Così una causa giusta è diventata impopolare

Iltempo.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Per me le cose che dice Albanese sono estranee ai valori di una sinistra italiana ed europea, inorridita davanti ai massacri del criminale Netanyahu, agli eccidi di Gaza e a inaccettabili forme di antisemitismo. Oltre a offendere il sindaco di Reggio Emilia, questa donna mette, nei fatti, in discussione la soluzione delle due democrazie e dei due Stati per cui ci battiamo da anni. Non è possibile in alcun modo, "comprendere" Hamas, la sua volontà di distruggere gli ebrei in quanto tali. La nostra priorità si chiama pace e confronto tra popoli, senza alcuna forma di violenza». A dirlo Walter Verini, senatore del Partito Democratico. 🔗 Leggi su Iltempo.it

