Il sabato in piazza per Gaza | a Roma attese 20mila persone

Open.online | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo le manifestazioni in piazza per lo sciopero generale indetto ieri per la popolazione di Gaza e la Global Sumud Flotilla, oggi a Roma si tiene un  nuovo corteo  organizzato da alcune associazioni palestinesi in Italia, insieme ai sindacati di base e alle associazioni studentesche. La partenza è prevista dalle 14 da Porta San Paolo (zona Ostiense) con arrivo a San Giovanni. Nella Capitale sono attese almeno 20 mila persone. Il percorso e i blocchi stradali. Il corteo romano seguirà un itinerario da  piazzale   Ostiense  attraverserà viale della Piramide Cestia, piazza Albania, viale Aventino, piazza di Porta Capena, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, piazza del Colosseo, via Labicana e via Merulana, per concludersi a  San   Giovanni. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sabato - piazza

Sabato il corteo del Leoncavallo: quale sarà il percorso? Il piano A, l’alternativa. E il nodo piazza Duomo

PIAZZA LIBERTA’, puntata di sabato 12 luglio 2025

Mittelfest: un sabato tra hip hop narrativo, teatro in prima assoluta e danza verticale in piazza

sabato piazza gaza romaManifestazione per Gaza e Flotilla, news in diretta da Roma: Hamas apre al piano Trump - La manifestazione in diretta da Roma per Gaza e contro l'abbordaggio della Flotilla da parte dei militari israeliani ... Segnala fanpage.it

sabato piazza gaza romaIl sabato in piazza per Gaza: a Roma attese 20mila persone - Il corteo è organizzato da alcune associazioni palestinesi, insieme ai sindacati di base e alle associazioni studentesche. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sabato Piazza Gaza Roma