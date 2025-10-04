Il sabato in piazza per Gaza | a Roma attese 20mila persone
Dopo le manifestazioni in piazza per lo sciopero generale indetto ieri per la popolazione di Gaza e la Global Sumud Flotilla, oggi a Roma si tiene un nuovo corteo organizzato da alcune associazioni palestinesi in Italia, insieme ai sindacati di base e alle associazioni studentesche. La partenza è prevista dalle 14 da Porta San Paolo (zona Ostiense) con arrivo a San Giovanni. Nella Capitale sono attese almeno 20 mila persone. Il percorso e i blocchi stradali. Il corteo romano seguirà un itinerario da piazzale Ostiense attraverserà viale della Piramide Cestia, piazza Albania, viale Aventino, piazza di Porta Capena, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, piazza del Colosseo, via Labicana e via Merulana, per concludersi a San Giovanni. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: sabato - piazza
Sabato il corteo del Leoncavallo: quale sarà il percorso? Il piano A, l’alternativa. E il nodo piazza Duomo
PIAZZA LIBERTA’, puntata di sabato 12 luglio 2025
Mittelfest: un sabato tra hip hop narrativo, teatro in prima assoluta e danza verticale in piazza
GHALI A SAN TEODORO Sabato 4 ottobre 2025 Piazza Gallura si accende con il concerto gratuito di Ghali! Un evento imperdibile sotto le stelle di San Teodoro - facebook.com Vai su Facebook
Manifestazione per Gaza e Flotilla, news in diretta da Roma: Hamas apre al piano Trump - La manifestazione in diretta da Roma per Gaza e contro l'abbordaggio della Flotilla da parte dei militari israeliani ... Segnala fanpage.it
Il sabato in piazza per Gaza: a Roma attese 20mila persone - Il corteo è organizzato da alcune associazioni palestinesi, insieme ai sindacati di base e alle associazioni studentesche. Secondo msn.com