Il Ruolo Cruciale del NAS a Tutela del Cittadino

Citypescara.com | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

  Il Bilancio del Comando Paduano e il Nuovo Incarico a Montella.   Il Capitano Paduano lascia il NAS di Pescara dopo tre anni caratterizzati da un impegno costante su fronti molteplici, dalla sicurezza alimentare al controllo della filiera farmaceutica, fino alla vigilanza sulle strutture sanitarie pubbliche e private. Il suo mandato ha coinciso con sfide significative, che hanno richiesto un’incessante attività di prevenzione e repressione degli illeciti in un settore tanto delicato. Il lavoro svolto dal nucleo sotto la sua guida ha contribuito a rafforzare la percezione di sicurezza dei cittadini, garantendo standard di qualità e legalità in ambiti che toccano direttamente la vita quotidiana di ognuno. 🔗 Leggi su Citypescara.com

