Il Rotary alla scoperta dell' azienda guidata dal genio creativo di Romeo Sozzi

Leccotoday.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I soci del Rotary Manzoni in visita all’azienda Promemoria e a cena al ristorante Drera di Valmadrera. “La conviviale di settembre ci ha offerto l’occasione di scoprire un’eccellenza del nostro territorio, l’azienda Promemoria di Valmadrera, guidata dal genio creativo di Romeo Sozzi” - spiega il. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: rotary - scoperta

Il Rotary Club di Benevento alla scoperta dei tesori di Chianche e Ceppaloni

Cerca Video su questo argomento: Rotary Scoperta Azienda Guidata