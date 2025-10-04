Il ritorno di ‘Cammin Andos’ Quattro passi nel segno rosa

Tutto pronto per l’ottava edizione di ‘Cammin. Andos’, camminata non competitiva di 5km per promuovere la prevenzione del carcinoma mammario e l’attenzione nei confronti delle donne operate al seno. L’appuntamento è domani, dalle 9.30 con partenza alle 10 in piazza San Giorgio, con percorso che sarà sulle mura estensi. L’iniziativa è organizzata da Andos Ferrara, Csi (Centro sportivo italiano) Ferrara e LyondellBasell, con il contributo dell’assessorato alle politiche sociosanitarie del Comune di Ferrara ed è stata presentata ieri mattina nella residenza municipale. Sono intervenuti l’assessore alle politiche sociosanitarie Cristina Coletti, la presidente dei Andos Ferrara, Marcella Marchi, il presidente di Csi Ferrara, Enrico Venturini e la responsabile della comunicazione LyondellBasell, Loredana Elia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

