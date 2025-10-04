Il ritorno della Leopolda Renzi punge l’assessore | Giorgio? Serve più tosto

Prima risuonano i Coldplay, ormai un classico. Subito dopo ‘Menomale che c’è il mare’ di Olly. In Italia Viva si resta sulla cresta dell’onda delle hit, quando le truppe avvisano i naviganti: "Bada che Matteo è in forma". Neanche il tempo di registrare l’avviso che 13 Leopolde dopo Renzi sale sul palco e punge. Il bersaglio di turno è l’assessore di Palazzo Vecchio con le deleghe a fisarmonica (dalla tramvia alla sicurezza), Andrea Giorgio. Malcapitato perché l’aggancio è arrivato quando Renzi ha omaggiato il suo ex collega di giunta Massimo Mattei: "Diciamo che in questo momento a Firenze servirebbe un assessore alla Mobilità bello tosto, visto come stiamo andando". 🔗 Leggi su Lanazione.it

