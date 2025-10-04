Il ritorno del senatore Croatti rimpatriato | In ansia per gli italiani trattenuti da Israele

di Francesco Zuppiroli Il volto stanco di chi ha trascorso le ultime settimane in mare aperto facendo rotta verso Gaza e l’ultima notte da ostaggio di Israele. Gli occhi, lucidi e socchiusi, di chi è emozionato per aver ritrovato la propria famiglia dopo quasi un mese di viaggio, ma senza aver dormito per neanche un’ora da dopo l’arresto. È sbarcato così, ieri pomeriggio alle 14.10, il senatore Marco Croatti all’aeroporto di Fiumicino a Roma, dopo essere stato – insieme ai colleghi parlamentari Annalisa Corrado, Arturo Scotto e Benedetta Scuderi – uno dei primi attivisti della Flotilla arrestati da Israele giovedì ad essere rilasciato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il ritorno del senatore. Croatti rimpatriato : "In ansia per gli italiani trattenuti da Israele"

In questa notizia si parla di: ritorno - senatore

