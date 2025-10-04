E’ passato poco più di un anno da quando aveva completato il giro completo delle "Majors", ovvero il circuito delle sei maratone internazionali denominate Abbott World Marathon Majors, chiudendo con quella di Boston ad aprile 2024. In mezzo, a partire da novembre 2016, New York, Tokyo, Londra, Berlino e Chicago. Un percorso ultimato in un tempo record di nemmeno sette anni e mezzo, quando la media è di circa otto anni. Ora, alle magnifiche sei, è stata aggiunta la settima, a Sydney, proprio nel 2025. E lui, Matteo Evangelisti, non se l’è fatta scappare. "La maratona di Sydney si è tenuta domenica 31 agosto – racconta il noto fisioterapista ferrarese, tra le altre cose storico collaboratore spallino per tanti anni, fino al 2022 –, allo start hanno preso parte 35. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il record di Matteo Evangelisti. "Il mio giro tra le maratone mondiali. A Sidney esperienza meravigliosa»