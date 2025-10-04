Il rapper Sean Diddy Combs condannato a oltre quattro anni di prigione per reati legati alla prostituzione

Stangata per Sean 'Diddy' Combs: solo la grazia da lui implorata al presidente Donald Trump potrà salvare dalla prigione il magnate dell’hip-hop condannato oggi a Manhattan a oltre quattro anni di carcere e 500 mila dollari di multa per reati legati alla prostituzione. Respingendo il mea culpa dell’imputato, gli appelli dei suoi familiari e la tesi dei difensori secondo cui Combs, "danneggiato". 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Il rapper Sean "Diddy" Combs condannato a oltre quattro anni di prigione per reati legati alla prostituzione

