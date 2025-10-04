Il rapper Diddy condannato a 50 mesi per traffico di prostituzione

Il rapper Sean "Diddy" Combs è stato condannato dalla corte federale di Manhattan a 50 mesi di carcere, una pena ben inferiore rispetto ai 20 anni richiesti dall'accusa, per il reato di trasporto a scopo di prostituzione. La sentenza, emessa dopo due mesi di udienze, esclude invece le accuse più gravi di traffico sessuale e associazione a delinquere. Il 55enne artista era finito sotto processo per aver organizzato lo spostamento di due donne, tra cui la cantante Cassie, da uno stato all'altro con finalità legate alla prostituzione, secondo la legge americana. Gli avvocati della difesa avevano chiesto una pena molto più lieve, di 14 mesi, seguita da libertà vigilata e terapia.

