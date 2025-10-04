Il rap è morto viva il rap
"Il rap è ufficialmente morto. Il silenzio dei rapper ha ucciso il genere". Affermazione tranchant, quella di Ghali, che in lungo post ha accusato i suoi colleghi, ‘colpevoli’ di non aver preso posizione su Gaza e la Palestina. Una causa in cui il rapper di Baggio è particolarmente coinvolto, come ha più volte dimostrato, dal palco di Sanremo in giù. Parole e toni forti, quelli utilizzati da Ghali, che possono anche non essere condivisi fino in fondo, ma che centrano un punto chiave: che senso ha il rap, genere musicale intrinsecamente legato alla denuncia e alle battaglie sociali e culturali, se non si espone? Il massacro in Palestina è il grande tema di questo momento storico e Ghali si indigna su questo, ma il discorso va oltre. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
