Il racconto di Saverio Tommasi | Umiliato e picchiato dagli israeliani mi hanno strappato le fedi

Fanpage.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Saverio Tommasi racconta le violazioni subite durante la permanenza presso le autorità israeliane dopo l'abbordaggio della Flotilla. Il giornalista di Fanpage.it è stato trattenuto in un centro detentivo a sud di Israele nelle prossime ore farà ritorno in Italia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: racconto - saverio

“Ci hanno obbligato a cambiare rotta e ci scortano verso Ashdod”: cosa è successo alla nave Karma nel racconto di Saverio Tommasi

Cerca Video su questo argomento: Racconto Saverio Tommasi Umiliato