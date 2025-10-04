Nuovo appuntamento con il festival ’Rossini open’. Alle 20.30 di stasera, nella cornice del settecentesco Oratorio di Sant’Onofrio (in Largo A. Calderoni 3 a Lugo), concerto del Quartetto d’archi La Toscanini, formato da Viktoria Borissova ed Elia Torreggiani (violino), Ilaria Negrotti (viola) e Fabio Gaddoni (violoncello), alias le prime parti della Filarmonica Toscanini di Parma. L’ensemble sarà impegnato in un programma straordinario che vede accostati lo struggente “Crisantemi” (elegia per quartetto d’archi) di Giacomo Puccini e una selezione da ’Rigoletto’, ’Trovatore’ e ’Traviata’ nella riduzione per quartetto d’archi di Antonio Melchiori accostati al celeberrimo ’Quartetto in minore’ di Giuseppe Verdi, un unicum nel suo repertorio, con cui il compositore volle mettersi alla prova in tarda età durante un periodo di inattività a Napoli nel 1873: risultato uno straordinario capolavoro in cui la naturale propensione al canto è perfettamente coniugata alla sapienza quartettistica classica (Beethoven e Schubert). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il quartetto La Toscanini esalta Verdi e Puccini