Il personaggio del Punisher si distingue come uno degli anti-eroi più cruenti dell’universo Marvel, con una narrativa che spesso supera i limiti della rappresentazione tradizionale. La sua brutalità, presente anche nel Marvel Cinematic Universe ( MCU ), si manifesta attraverso scene di estrema violenza che, in alcuni casi, risultano difficilmente adattabili a un contesto più familiare e meno crudo. le scene più dure del punisher nei fumetti e nei media. una scena emblematico: la lotta contro il traffico di esseri umani. Nell’albo Punisher MAX #28, scritto da Garth Ennis e disegnato da Leandro Fernandez, Frank Castle affronta un’organizzazione dedita allo sfruttamento sessuale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Il punisher e i suoi omicidi più disturbanti: perché l’mcu non può adattarli