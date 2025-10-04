Secondo capitolo sui parquet della B Interregionale e New Flying Balls bramosi di bis dopo lo spettacolare 60-83 all’esordio a Reggio Emilia. Oggi alle 20,30 i biancorossi di coach Federico Grandi riapriranno i cancelli del Pala Arti Grafiche Reggiani per ricevere Sistema Pordenone, bene alla prima casalinga contro Jadran Trieste (78-69): tra le fila ozzanesi occhi puntati sul centro Diambo Kissima, che al suo debutto ha redatto 21 punti, conditi da schiacciate e personalità fuori categoria. A caccia del riscatto invece l’ Olimpia Castello, che dopo il pesante -30 casalingo contro Monfalcone, alle 20,30 sarà di scena a Martinengo con i bergamaschi di Romano Lombardo (ko all’esordio casalingo contro la Dinamo Gorizia 80-89). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Il programma dalla B Interregionale alla Divisione regionale 1: riflettori su Vis Persiceto-Aics Forlì. Ozzano, Grandi a caccia del bis. Derby Molinella-Virtus Medicina