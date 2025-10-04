Il Principe William rompe il silenzio su Harry | Io e mio fratello…

Panorama.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un William così, aperto e quasi vulnerabile, non si era mai visto. Seduto accanto all’attore canadese Eugene Levy per un episodio speciale della serie Apple TV+ The Reluctant Traveler, il Principe di Galles ha deciso di abbassare le difese e mostrare le pieghe più intime della sua vita. Tra una birra in un pub di Windsor e il giro nel castello, William ha parlato del futuro del figlio George, del peso della corona che un giorno arriverà, ma soprattutto ha nominato il fratello Harry. «Farò di tutto per evitare che si ripetano le pratiche del passato, quelle con cui io e Harry siamo cresciuti», ha detto. 🔗 Leggi su Panorama.it

il principe william rompe il silenzio su harry io e mio fratello8230

© Panorama.it - Il Principe William rompe il silenzio su Harry: “Io e mio fratello…”

In questa notizia si parla di: principe - william

Dal re Carlo al principe William e Kate Middleton: dove si godono l’estate

“Trovata morta così a 20 anni”. Lutto choc per il principe William e tutta la Famiglia reale: una tragedia vera

Lutto choc per il principe William e la famiglia reale: una vera tragedia

principe william rompe silenzioIl Principe William rompe il silenzio su Harry: “Io e mio fratello…” - Il Principe di Galles sorprende tutti: davanti alle telecamere parla del fratello minore, mentre sullo sfondo esplode la causa legale di Harry contro il Daily Mail che trascina dentro anche Kate e Wil ... panorama.it scrive

principe william rompe silenzioWilliam rompe il protocollo: "Quando sarò re", così vuole cambiare la monarchia - Guarda al futuro il principe William e sembra avere già le ... Da iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Principe William Rompe Silenzio