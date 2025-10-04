Il principe William parla del divorzio dei suoi genitori e guarda al futuro | Ho imparato dalla mia storia e non voglio fare gli stessi errori con i miei figli

Ricordi d'infanzia, l'eredità di sua madre Diana, il desiderio di un futuro migliore per i suoi figli: il principe William si racconta in un'intervista della serie Apple Tv+, The Reluctant Traveler. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

