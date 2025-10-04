Il primo goccio d’acqua di ogni bottiglia… Jannik Sinner il gesto subito notato durante le partite | cosa fa e perché

Un dettaglio apparentemente banale, ma che ha scatenato la curiosità degli appassionati: Jannik Sinner non beve mai il primo goccio d’acqua della bottiglia. Il gesto, immortalato in un video durante il torneo di Pechino, ha fatto rapidamente il giro dei social, dando vita a una serie di ipotesi e commenti. Ogni volta che il campione altoatesino apre una nuova bottiglietta, la inclina e lascia cadere a terra il primo sorso, quasi come se fosse un piccolo rito personale. La spiegazione ufficiale non c’è e intorno a questa abitudine si sono moltiplicate le congetture. C’è chi la interpreta come una semplice scaramanzia, un modo per rispettare una routine che aiuta a mantenere concentrazione e sicurezza mentale. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it