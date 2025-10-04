Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica) rappresenta il riferimento principale per il costo dell’energia elettrica in Italia. Oggi, 4 Ottobre 2025, il valore medio del PUN si attesta a 0,0976 €kWh. Analizzando la giornata precedente, 3 Ottobre 2025, si osservano variazioni orarie significative: il prezzo minimo registrato è stato di 0,0499 €kWh alle ore 14, mentre il massimo ha raggiunto 0,1374 €kWh alle ore 20. Le ore più economiche sono risultate quelle centrali della giornata (dalle 12 alle 15), mentre il picco di costo si è verificato in prima serata, tra le 19 e le 21. Andamento giornaliero del PUN Giorno Valore medio nel giorno (€kWh) Variazione rispetto al giorno precedente 04102025 0,0976 +0,0015 03102025 0,0961 -0,0128 02102025 0,1044 -0,0127 01102025 0,1172 +0,0050 30092025 0,1122 +0,0034 29092025 0,1088 +0,0168 28092025 0,0920 -0,0142 27092025 0,1064 +0,0030 26092025 0,1094 +0,0032 25092025 0,1062 -0,0081 24092025 0,1143 -0,0019 23092025 0,1162 +0,0001 22092025 0,1162 +0,0166 21092025 0,0996 -0,0075 20092025 0,1065 -0,0098 19092025 0,1160 +0,0041 18092025 0,1119 +0,0023 17092025 0,1096 -0,0011 16092025 0,1107 -0,0021 15092025 0,1128 +0,0284 14092025 0,0847 -0,0188 13092025 0,1036 -0,0112 12092025 0,1148 -0,0010 11092025 0,1158 +0,0055 10092025 0,1109 -0,0023 09092025 0,1173 -0,0037 08092025 0,1210 +0,0251 07092025 0,0959 +0,0009 06092025 0,0949 -0,0162 05092025 0,1112 -0,0021 Andamento mensile del PUN Mese Valore medio nel mese (€kWh) Ottobre 2025 0,1038 Settembre 2025 0,1091 Agosto 2025 0,1088 Luglio 2025 0,1131 Giugno 2025 0,1118 Maggio 2025 0,0936 Aprile 2025 0,0999 Marzo 2025 0,1205 Febbraio 2025 0,1504 Gennaio 2025 0,1430 Dicembre 2024 0,1351 Novembre 2024 0,1309 Ottobre 2024 0,1160 Andamento del PUN. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Il prezzo del PUN oggi: andamento e variazioni orarie

In questa notizia si parla di: prezzo - oggi

Il prezzo del gas per le famiglie oggi 22 Luglio 2025

Il prezzo del gas per le famiglie oggi 23 Luglio 2025

Il prezzo del PUN oggi 23 Luglio 2025: andamento e variazioni orarie

Nuovo prezzo ? Rieti - zona Madonna del Cuore Negozio oggi adibito ad attivitá di barbiere composto da 1 vano, 1 ripostiglio e 1 bagno. Oggi a € 49.000 Tutti I dettagli sul link: https://rieti2.tecnocasa.it/rieti/appartamenti-in-vendita-61021493 Contattaci all - facebook.com Vai su Facebook

Carburanti: l'andamento dei prezzi di benzina e gasolio nel 2025 - Secondo la rilevazione del 7 luglio 2025 dell'osservatorio carburanti del Mase (ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica), il prezzo medio della benzina nella settimana tra il 30 giugno e ... Lo riporta gazzetta.it