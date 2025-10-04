Il prezzo del gas per le famiglie oggi
Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente rappresenta un indicatore fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la spesa energetica domestica. Sapere quanto si paga per ogni metro cubo di gas consente di prevedere l’impatto sulla bolletta e valutare eventuali cambi di fornitore o offerte più vantaggiose. In questo articolo analizziamo il prezzo della materia prima gas aggiornato al 04 Ottobre 2025, spiegando cosa significa per la tua bolletta e quanto potresti pagare in base al tuo profilo di consumo. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 04 Ottobre 2025 è fissato da ARERA in 0,415120 €Smc (settembre 2025). 🔗 Leggi su Quifinanza.it
