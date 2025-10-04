Il presidio per l’anarchico Undici Fogli di via

Emessi dal questore di Varese 11 provvedimenti di Foglio di Via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Varese nei confronti di altrettanti appartenenti all’area anarchica. Sono, secondo quanto comunicato dalla Questura varesina, ritenuti responsabili di aver organizzato un presidio non autorizzato in prossimità della Casa Circondariale varesina dove era detenuto, in regime di custodia cautelare, un loro sodale responsabile di gravi reati contro l’Ordine e la Sicurezza Pubblica nella città di Messina. Durante il presidio non autorizzato a sostegno del detenuto sono stati accesi fuochi d’artificio ed affisso uno striscione riportante la simbologia anarchica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

