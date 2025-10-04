Il presidente della Lituania Nauseda in visita a Bari | omaggio a San Nicola e tappa al Castello svevo

Baritoday.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente della Lituania Gitanas Nausèda e consorte, signora Naus?dien?, sono giunti oggi a Bari, in visita nella Basilica di San Nicola e nel Castello Normanno Svevo di Bari.Ad accogliere la delegazione lituana davanti alla Basilica, insieme al presidente della Regione, Michele Emiliano. 🔗 Leggi su Baritoday.it

